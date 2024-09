"Es reicht": SPD-Ministerin will Esken nicht mehr in Talkshows

Wie kann die Brandenburger SPD Ende September eine Niederlage wie in Sachsen und Thüringen verhindern? Eine Politikerin stellt nun eine brisante Forderung an ihre Chefin.

Nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen am Wochenende ist die Stimmung unter den Sozialdemokraten aufgeheizt. In Brandenburg, wo am 22. September gewählt wird, stellt sich die Frage: Wie kann eine ähnliche Klatsche verhindert werden?