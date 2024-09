Aktualisiert am 03.09.2024 - 16:58 Uhr

Kreuz überklebt – Dutzende Stimmzettel in Sachsen manipuliert

In Dresden stehen nach der Landtagswahl Ermittlungen wegen des Verdachts der Wahlfälschung an. Mehr als 100 Stimmzettel wurden manipuliert.

Nach der Landtagswahl in Sachsen hat die Polizei in Dresden wegen manipulierter Stimmzettel Ermittlungen eingeleitet. Nach Angaben der Polizei hatten Unbekannte bei mehreren Briefwahl-Stimmzetteln das gesetzte Kreuz überklebt und stattdessen die rechtsextreme Kleinstpartei Freie Sachsen angekreuzt. Inzwischen sind auch manipulierte Stimmzettel in Radeberg aufgetaucht.