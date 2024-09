Das Kammergericht in Berlin hat einen syrischen Staatsangehörigen wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation im Ausland zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Das gab das Gericht am Mittwoch in einer Pressemitteilung bekannt. Der Mann war bislang auf freien Fuß, wurde aber nach der Urteilsverkündung festgenommen und befindet sich nun in Untersuchungshaft, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.