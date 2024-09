Der Bund wird in den kommenden vier Jahren voraussichtlich 124 Milliarden Euro für Asylsuchende ausgeben. Zu viel, sagt BSW-Chefin Sahra Wagenknecht.

Die Vorsitzende des BSW, Sahra Wagenknecht, kritisiert die Ausgaben für Asylsuchende in Deutschland. Eine ihrer Abgeordnetenfragen an die Bundesregierung ergab, dass von 2016 bis 2023 mehr als 190 Milliarden Euro ausgegeben wurden – und von 2024 bis 2028 noch einmal 124 Milliarden dazukommen sollen. Insgesamt also gut 314 Milliarden Euro.