Der CSU-Vorsitzende Markus Söder hat seinen Verzicht auf die Kanzlerkandidatur der Union erklärt. Er akzeptiere CDU-Chef Friedrich Merz als gemeinsamen Kanzlerkandidaten der Union für die Bundestagswahl 2025 – "und zwar nicht zähneknirschend", sondern mit "voller Rückendeckung und sehr hoher Wertschätzung", sagte Söder am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit Merz in Berlin . Merz und er wollten den Gremien der beiden Parteien am kommenden Montag den CDU-Chef als Kanzlerkandidaten vorschlagen.

Merz dankt Söder für "gute Zusammenarbeit"

So kam es zur Einigung zwischen Merz und Söder

Die beiden Parteivorsitzenden waren nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am Dienstagmorgen in der Bayerischen Vertretung in Berlin zusammengekommen. Auch CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt trafen am Morgen dort ein. Der Termin für die Pressekonferenz wurde am Morgen kurzfristig angesetzt.