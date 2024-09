Dafür jedenfalls sprechen – Stand heute – zwei Gründe. Der erste sitzt im Kanzleramt und trägt den Namen Olaf Scholz (SPD). Der Kanzler mag noch so oft herunterbeten, der Wind werde sich schon noch drehen, die Umfragen würden ganz gewiss noch besser, das habe schließlich auch beim letzten Mal geklappt – am Ende wirkt diese Erzählung mit jedem Tag weniger realistisch.

Es zählt der absolute Wille zur Macht

Scholz ist die personifizierte Ampel und damit für die Mehrheit der Deutschen nicht mehr wählbar. Ein Makel, den er binnen eines Jahres kaum mehr loswerden kann. Dann, so dürften sich viele Menschen denken, doch lieber Merz, der trotz seines Alters fast ironischerweise als Angebot für eine neue Politik steht, für einen Wechsel, den das Land offenkundig will.

Am Ende zählt in der Politik vor allem das, was Merz mit der heute überraschend angekündigten Kandidatenkrönung bewiesen hat: Durchsetzungskraft, taktisches Geschick und damit absoluter Wille zur Macht.

Strippenzieher Merz

Man kann es aber auch so sehen: Hier hat einer elegant die Strippen gezogen. Merz ist ein kleines Politkunststück gelungen. Erst schickt er seinen Konkurrenten Wüst in Düsseldorf vor, damit dieser ihn als Kanzlerkandidaten fordert. Tags darauf sichert er sich dann in der Bayrischen Landesvertretung per Akklamation Söders "volle Rückendeckung". So gesehen wäre das ein Zeichen der Stärke. Und die braucht es auch als Kanzler.