Kontra

Nein, das ist ein verheerendes Signal

Die Partei ist zu schwach, der Amtsbonus muss es richten. Allein dieser Verzweiflung entspringt die Ansage des Brandenburger Ministerpräsidenten: Wählt mich auf Platz 1 – oder ich bin weg. Das aber ist nicht konsequent – es ist feige.

Denn es bedeutet: Wenn die AfD tatsächlich stärkste Kraft wird und die Koalitionsbildungen unbequem, wenn also die politisch schwierigsten Zeiten in Brandenburg anstehen, dann schlägt sich Woidke in die Büsche. Im Stich lässt er die Brandenburger, die er elf Jahre lang regiert hat. Im Stich lässt er auch seine Partei, in der kein prominenter Nachfolger in Sicht ist.

Woidke sendet so ein verheerendes Signal an die Wähler: In guten Zeiten bin ich für euch da. In schlechten Zeiten? Auf keinen Fall! Vor dem Traualtar würde das zum sofortigen Abbruch jeder Eheschließung führen. Und auch Demokratie funktioniert so nicht: Es gibt schlicht keinen Anspruch auf Platz 1.

In Thüringen zeigt Bodo Ramelow gerade, wie es besser geht. Der Linken-Politiker wurde abgewählt, die AfD deutlich stärkste Kraft. Das dürfte Ramelows nicht gerade kleines Ego bitter schmerzen. Und doch bleibt er seinen Wählern, seinen Bürgern treu.

Ramelows Ansage ist klar: Alles, um die AfD zu verhindern. Alles für die Demokratie. So geht Staatsmann.