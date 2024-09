Die AfD ist offen dafür, den Antrag des Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) auf einen Untersuchungsausschuss zur Coronapolitik im Bundestag zu unterstützen. "Selbstverständlich und jederzeit" würde die AfD für einen solchen Untersuchungsausschuss stimmen, sagte Martin Sichert, gesundheitspolitischer Sprecher der AfD, am Donnerstag t-online. "Uns geht es um die Sache – nicht darum, wer den Antrag einbringt."

Kritik: "Abgekupfert" und "Wahlkampfmanöver"

Scharfe Kritik übt deswegen Stephan Brandner, Zweiter Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD im Bundestag, am Vorstoß des BSW. "Das ist ein durchschaubares Wahlkampfmanöver", sagte er t-online. "Wenn am Wochenende nicht Brandenburg-Wahl wäre, würden sie es nicht machen." Die Idee zum Corona-Untersuchungsausschuss sei von der AfD "abgekupfert", so Brandner. Nur "die Dümmsten" würden auf dieses Manöver hereinfallen.