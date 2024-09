Das Bündnis Sahra Wagenknecht will einen Antrag auf einen Corona-Untersuchungsausschuss in den Bundestag einbringen – und nimmt dabei erstmals die Unterstützung der AfD in Kauf, die eine Aufarbeitung in der Vergangenheit immer wieder gefordert hatte. Der Antrag liegt t-online exklusiv.

Denn: Auch in der in Teilen rechtsextremen AfD gibt es viele, die einen Untersuchungsausschuss befürworten. Der stellvertretende Bundessprecher der AfD, Stephan Brandner, sagte mit Verweis auf einen Antrag seiner eigenen Fraktion im Frühjahr: "Zur Aufarbeitung des politischen Vollversagens der Altparteien während der Corona-Pandemie gibt es lediglich zwei Mittel: das Strafrecht und den Untersuchungsausschuss."

Vorwürfe wiegen schwer

Der Antrag der BSW-Gruppe jedenfalls ähnelt in Teilen sehr dem, was auch die AfD in der Vergangenheit in einem eigenen Untersuchungsausschuss-Antrag verfasste. Die Vorwürfe darin wiegen schwer. So sprechen die Autoren von "politischer Einflussnahme auf das Robert Koch-Institut" oder der "Unterdrückung abweichender Positionen im öffentlichen Diskurs". Den Gesetzesbeschluss des Deutschen Bundestages zum "Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite" kritisiert das BSW in dem Antrag scharf. "Damit wurde die Gewaltenteilung teilweise aufgehoben", heißt es im Antrag.