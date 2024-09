Betr├╝ger wollen per Mail an Ihr Geld

Nach Brandenburg-Wahl FDP-Vize Kubicki setzt Ampel Frist von maximal drei Wochen Von dpa Aktualisiert am 23.09.2024 - 16:46 Uhr Lesedauer: 1 Min. Wolfgang Kubicki (Archivbild) droht mit dem R├╝ckzug der FDP aus der Ampel. (Quelle: Fotostand / Jacobs via www.imago-images.de/imago-images-bilder) Kopiert News folgen

Auch in Brandenburg fliegt die FDP aus dem Landtag. Parteivize Wolfgang Kubicki droht deswegen den Koalitionspartnern aus der Ampel.

FDP-Vize Wolfgang Kubicki gibt dem Regierungsb├╝ndnis mit SPD und Gr├╝nen nur noch wenige Wochen f├╝r die L├Âsung grundlegender Probleme in der Wirtschafts- und Migrationspolitik. "V├Âllig unterschiedliche Auffassungen liegen vor, wie man die Wirtschaft wieder flott machen kann und Wettbewerbsf├Ąhigkeit wieder erstellen kann. Und entweder, es gelingt uns in den n├Ąchsten 14 Tagen, drei Wochen, hier tats├Ąchlich einen vern├╝nftigen gemeinsamen Nenner zu finden oder es macht f├╝r die Freien Demokraten keinen Sinn mehr, an dieser Koalition weiter mitzuwirken", sagte Kubicki am Sonntag bei Welt TV.

An den Ergebnissen der FDP bei den Landtagswahlen in Th├╝ringen, Sachsen und nun in Brandenburg gebe es nichts sch├Ânzureden. Dreimal in Folge um ein Prozent bedeute, "dass die Freien Demokraten marginalisiert sind". Er verwies aber auch auf das Abschneiden der Gr├╝nen und sagte: "Die Menschen sind mit der Ampel fertig."

Gr├╝ne schuld am Erstarken der AfD

F├╝r die FDP und ihre W├Ąhler seien die Ampel und die Gr├╝nen toxisch. Doch m├╝sse die Partei nicht unmittelbar den Stecker ziehen. Er sagte: "Die Entscheidungen werden in diesem Herbst fallen und ich glaube nicht, dass bei der jetzigen Performance diese Koalition Weihnachten noch erreicht."