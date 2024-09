Der sächsische AfD-Politiker Jörg Dornau soll auf einer Zwiebelplantage in Belarus politische Gefangene für sich arbeiten lassen. Das berichtet das oppositionelle belarussische Portal reform.news unter Berufung auf Zeugenaussagen. Demnach habe Dornau persönlich die Arbeit der Häftlinge auf seiner Farm überprüft, sagte reform.news ein früherer Insasse des nahegelegenen Gefängnisses in der Stadt Lida.

Andrei, wie das Portal den anonymen Zeugen nennt, sei im Februar für 15 Tage in dem Gefängnis gelandet, weil er einen regierungskritischen Beitrag im Internet mit "gefällt mir" markiert hatte, heißt es in dem Bericht. In dieser Zeit habe er auch auf der Farm von Dornau gearbeitet und den deutschen Politiker mit eigenen Augen gesehen. "Ein großer Mann mit Glatze, der in einem Auto mit deutschem Kennzeichen vorfuhr", erinnert sich Andrei. "Er kam auch in das Lagerhaus, wo wir zusammen mit regulären Arbeitern Zwiebeln sortierten." Zur Arbeit gezwungen worden sei er aber nicht, so Andrei.