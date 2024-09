Die Grünen tauschen ihren kompletten Vorstand aus. Es soll ein sichtbares Zeichen des Neuanfangs sein – und wird noch zu Diskussionen führen.

Omid Nouripour kämpft mit den Tränen, als er den großen grünen Knall verkündet. Das Wahlergebnis vom Sonntag sei "ein Zeugnis der tiefsten Krise unserer Partei seit einer Dekade", sagt er gleich zu Beginn, als er am Vormittag neben Ricarda Lang vor einem Strauß von Mikrofonen in der Parteizentrale steht. Es sei notwendig und möglich, diese Krise zu überwinden. Es gehe "nicht um das Schicksal einer Partei", sondern "um die fundamentale Frage", ob es in Deutschland weiterhin möglich sei, gute Politik zu machen.

Womit Nouripour die größtmögliche Rampe gebaut hätte für das, was kurz zuvor schon als Eilmeldungen auf die Handys geprasselt war: "Es braucht einen Neustart." Oder wie Ricarda Lang es wenig später sagen wird: "Es braucht neue Gesichter, um diese Partei aus der Krise zu führen." Und: "Jetzt ist nicht die Zeit, um am eigenen Stuhl zu kleben."

Der sechsköpfige Bundesvorstand der Grünen tritt geschlossen zurück, zuvorderst: Lang und Nouripour, die Parteichefs. Es soll der Befreiungsschlag sein, ein für alle Welt sichtbares Zeichen: Die Grünen haben verstanden, so geht es nicht weiter. Acht Wahlen haben sie hintereinander verloren, aus fünf Landesregierungen sind sie ausgeschieden, bundesweit stehen sie nur noch bei zehn Prozent.

Es ist "ein Baustein" zur strategischen Neuaufstellung der Partei, wie Ricarda Lang sagt. Also die Voraussetzung dafür, dass sie gelingen kann, so schätzen es die Parteichefs offensichtlich selbst ein. Wie diese Neuaufstellung inhaltlich aussehen soll, darüber ist sich die Partei nicht einig. Eine wichtige Rolle werden die Nachfolger von Lang und Nouripour spielen. Die ersten Namen, die kursieren, sind dabei durchaus aufschlussreich.

Die grüne Hoffnung nach dem Knall

Wer sich am Mittwoch in der Partei umhört, der stößt vor allem auf zwei Reaktionen: Überraschung – und Respekt für die Entscheidung. Die Überraschung hat mehrere Gründe. Zum einen weisen sie jetzt in der Partei darauf hin, dass die Grünen natürlich nicht die einzige Ampelpartei mit katastrophalen Wahlergebnissen in Serie sind – aber eben bisher die einzige, die Konsequenzen zieht.

Zum anderen hatten sich Überlegungen nach der Europawahl recht schnell zerschlagen, zumindest die qua Amt für Wahlkämpfe verantwortliche Politische Bundesgeschäftsführerin Emily Büning auszutauschen. Man stehe das zusammen durch, war das eine, sehr versöhnlich-grüne Argument. Das eher pragmatische war: Würde eh nichts bringen, weil die breite Öffentlichkeit noch nie von Büning gehört habe.

Jetzt gehen alle. Neben Lang, Nouripour und Büning sind das auch der Schatzmeister Frederic Carpenter sowie die Parteivizes Pegah Edalatian und Heiko Knopf. Die Entscheidung fiel dem Vernehmen nach am Dienstagabend. Die Parteichefs Lang und Nouripour sollen mehrfach unter vier Augen gesprochen haben, ebenso gab es Gespräche mit dem gesamten sechsköpfigen Bundesvorstand, der die Geschäfte nun noch bis zum Parteitag Mitte November kommissarisch führt.

Die Hoffnung in der Partei ist nun, dass der Schritt tatsächlich der Beginn eines Befreiungsschlags sein könnte. Dass die neuen Chefs die Chance haben, mit neuen Ideen auch wieder öffentlich durchzudringen. Nur braucht es dazu eben auch neue Ideen, wie einige jetzt ebenfalls anmerken. Und da gehen die Probleme bei den Grünen weiter.

Die Realos wollen mehr Pragmatismus und Unterstützung für die grüne Regierungspolitik von Vizekanzler Robert Habeck und seinen Ministerkollegen. Der linke Flügel will eher das Gegenteil, mehr Aufbegehren gegen die Migrationskompromisse und mehr Sozialpolitik.

Jetzt könnte Franziska Brantner folgen