Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Brandenburg nimmt das Gesprächsangebot der SPD für Sondierungen an – lässt eine mögliche Koalition aber offen. "Wir sind uns darüber einig, dass wir jetzt mit der SPD sprechen, die Gespräche auswerten und dann weitersehen", sagte Landeschef Robert Crumbach nach Sitzungen der Landtagsfraktion und der Parteispitze. "Es gibt da keine Vorfestlegung in die eine oder in die andere Richtung."