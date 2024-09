Nikolas Häckel, der parteilose Bürgermeister von Sylt , ist abgewählt. Bei einer Abstimmung sprachen sich 4.342 Bürgerinnen und Bürger gegen ihn aus, nur 860 stimmten für seinen Verbleib im Amt. Die Entscheidung fiel nach einem Abwahlverfahren, das die Kommunalpolitiker am 18. Juli eingeleitet hatten.

Häckel zeigte sich wenig überrascht von seiner Abwahl und erklärte: "Ich bin entspannt: Hätte ich heute tatsächlich gewonnen – gegen all die Leute, die hier gegen mich waren – das hätte keinen Spaß gemacht." Während des Wahlabends erschien er persönlich im Rathaus mit einer roten Stoffrose im Knopfloch seines dunkelblauen Cord-Anzugs. Die Kommunalpolitiker werfen ihm unter anderem jahrelange Haushaltsprobleme sowie eine mangelhafte Kommunikation vor.

Neuwahlen vermutlich Anfang 2025

Am voraussichtlich 2. Oktober wird der Gemeindeabstimmungsausschuss das Ergebnis offiziell feststellen. Wird dies bestätigt, tritt Häckel in den einstweiligen Ruhestand ein. Eine Neuwahl wird laut Gemeindeordnung spätestens sechs Monate nach dem Abstimmungsergebnis erfolgen, was realistisch im ersten Quartal 2025 sein dürfte.