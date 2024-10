Die Union wünscht sich vorgezogene Neuwahlen. Dabei wissen sie in den Parteispitzen von CDU und CSU: So einfach wird das nicht.

Es gibt in der Union dieser Tage kaum einen öffentlichen Auftritt der Parteispitze, in dem es nicht um die Frage geht: Wie lange hält die Ampel noch durch? Und: Bereiten sich CDU und CSU vielleicht sogar schon auf vorgezogene Neuwahlen vor? Bei jeder Gelegenheit betonen Parteichef Friedrich Merz und sein Generalsekretär Carsten Linnemann, die Ampel habe fertig.

"Noch ein Jahr 'Ampel' wird unser Land nicht verkraften", sagte Linnemann nach dem Rücktritt der beiden Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour noch einmal der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Und wenn es nach Markus Söder geht? Tritt vor dem Ampel-Aus insgesamt noch die halbe Bundesregierung einzeln zurück. Der CSU-Chef fordert Kabinettsmitglieder mittlerweile fast täglich auf, ihr Amt niederzulegen. Allen voran Robert Habeck und Annalena Baerbock.

In der Theorie ist alles ganz einfach. Nur sieht die Realität oftmals anders aus.

Der Kandidat steht mit Merz – aber das reicht nicht

Hakt man etwa im Konrad-Adenauer-Haus (KAH) nach, wie bereit die CDU für Neuwahlen ist, heißt es dort selbstredend, die Partei könne zur Not jederzeit Wahlkampf machen. Das Fundament stehe mit dem neuen Grundsatzprogramm. Und nach der Kandidatenkür von Merz vor drei Wochen sei nun auch die Führungsfrage geklärt.

Dass eigentlich noch etwas mehr dazukäme, sollte es wirklich ein Ampel-Aus geben, weiß man aber natürlich auch. Lächelt das bisweilen jedoch gekonnt weg.

Denn in Wahrheit ist fraglich, wie erprobt die Union derzeit in der neuen Konstellation unter Merz ist. Generalsekretär Linnemann soll den Wahlkampf zwar aktuell vorbereiten, horcht man allerdings genauer in die Partei hinein, ist das KAH bislang mehr mittendrin als fast fertig – sowohl was die Zusammenstellung des Wahlprogramms als auch der Mannschaft angeht.

Und dann ist da noch eine andere Sorge. Die treibt vor allem so manchen in der CDU um. Wenngleich man sie vorwiegend hinter vorgehaltener Hand äußert. Es ist die Frage, ob es nicht doch andere Parteien wie die AfD und das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) wären, die am meisten von einem vorzeitigen Ende der Ampel profitieren würden.

Der Ampel-Denkzettel funktioniert mehr für AfD und BSW

Für Populisten ist Wahlkampf leicht. Weil sie das, was sie den Menschen versprechen, nicht erklären und in den seltensten Fällen umsetzen müssen. Das gilt vor allem für die AfD, bei der der Großteil der Wählerinnen und Wähler wissen dürfte, dass sie aller Voraussicht nach nicht an einer künftigen Bundesregierung beteiligt sein wird. Beim BSW ist es zumindest im Bund ähnlich. Sowohl Merz als auch Olaf Scholz haben angekündigt, nicht mit der Wagenknecht-Partei koalieren zu wollen. Beide sehen keine Basis für die Zusammenarbeit. Und beide machen kein Geheimnis daraus, was sie von Sahra Wagenknecht als Person halten.

Das macht die "Denkzettel"-Strategie vielleicht sogar leichter. Denn wenn sich gar nicht erst die Frage stellt, was man selbst anders oder besser machen würde, reicht womöglich das reine Bashing der etablierten Parteien, um im Wahlkampf zu überzeugen.

Bei der Union trifft das Gegenteil zu. Geht man von den Umfrageergebnissen der vergangenen Monate aus, dürfte sie nicht nur Teil der nächsten Regierung sein, sondern sie womöglich auch anführen. Jenseits der Kritik erwarten die Wählerinnen und Wähler hier auch einen realistischen Fahrplan dafür, wie es besser laufen soll. Und in der Parteispitze ist man sich durchaus bewusst, wie hoch die Erwartungen, zu denen man selbst beiträgt, hier sind.

CDU und CSU – die perfekte (Un)einigkeit