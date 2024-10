Der Publizist Michel Friedman, Sohn geretteter "Schindler-Juden", hatte die AfD in der Gedenkfeier in Wiesbaden frontal angegriffen, ohne ihren Namen zu nennen: Sie sei eine "Partei des Hasses" und stehe außerhalb der Demokratie. Er schaute die AfD-Abgeordneten an und nannte sie geistige Brandstifter und Hetzer.

AfD-Fraktionschef: "Darüber wird zu reden sein"

An der Gedenkstunde für Schindler, den US-Regisseur Steven Spielberg mit dem Film "Schindlers Liste" 1993 weltbekannt gemacht hatte, nahmen auch die israelische Generalkonsulin Talya Lador-Fresher und der ehemalige israelische Diplomat Avi Granot teil. Der Unternehmer Schindler hatte mit seiner Frau Emilie viele Hundert jüdische Zwangsarbeiter in seinen Fabriken vor der Ermordung in den NS-Vernichtungslagern gerettet. Nach dem Zweiten Weltkrieg lebte er zeitweise in Frankfurt am Main.