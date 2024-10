Anne Spiegel war Teil der Landesregierung in Rheinland-Pfalz und später Bundesfamilienministerin. 2022 trat sie zurück – und meldet sich nun mit einem neuen Job.

Die frühere Bundesfamilienministerin und rheinland-pfälzische Landesministerin Anne Spiegel (Grüne) steigt bei dem gemeinnützigen Unternehmen "krisenchat" für junge Menschen in Not ein. Sie starte am Freitag (1.11.) als Chief Operating Officer (COO) bei dem Beratungsangebot, teilte die 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur mit.