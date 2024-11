Das Bündnis Sahra Wagenknecht könnte es aus dem Stand in drei Landtage schaffen. In zweien davon beginnen jetzt die Koalitionsverhandlungen.

Rund zwei Monate nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Thüringen nehmen die Koalitionsverhandlungen in beiden Bundesländern Fahrt auf. In Brandenburg haben SPD und BSW bereits mit Koalitionsverhandlungen begonnen. Die Hauptgruppen beider Parteien beraten zunächst in der Potsdamer SPD-Zentrale. Ziel ist die Bildung eines Regierungsbündnisses angesichts schwieriger finanzieller Voraussetzungen.