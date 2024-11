Bundeswahlleiterin Ruth Brand (Archivbild): Risiken bei der Bundestagswahl könnten das Vertrauen in die Demokratie erschüttern. (Quelle: IMAGO/Thomas Imo)

Die Bundeswahlleiterin hat Bundeskanzler Olaf Scholz vor überhasteten Neuwahlen gewarnt. Besondere Sorge bereiten Fristen und Termine, die in die Weihnachtszeit fallen würden.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist nach dem Aus seiner Ampel-Koalition gesprächsbereit über den Zeitpunkt einer Vertrauensfrage und der folgenden Neuwahl. Jetzt warnt Bundeswahlleiterin Ruth Brand vor vorschnellen Neuwahlen im Januar. In einem Schreiben an Bundeskanzler Olaf Scholz, das dem "Spiegel" vorliegt, betont sie, dass eine sorgfältige Vorbereitung und Durchführung der Wahl entscheidend für das Vertrauen der Bürger in die Demokratie sei.