Union will nun doch für Deutschlandticket stimmen

Das Deutschlandticket ermöglicht es Millionen Menschen, günstig Bus und Bahn zu fahren. Auch die Union will dafür stimmen – vorerst.

In der Woche vor Weihnachten will die CDU/CSU-Bundestagsfraktion nun doch für das Deutschlandticket stimmen. "Der Sachverhalt ist nämlich ganz einfach: Die Restmittel des Bundes aus dem Jahr 2023 für den öffentlichen Nahverkehr liegen bereits bei den Ländern", sagte der stellvertretende Fraktionschef Ulrich Lange (CSU) am Donnerstag.