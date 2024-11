Krise bei VW: Streiks in diesem Jahr

Von dpa 21.11.2024 - 16:11 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Eine Patriot-Feuereinheit (Archivbild): In Aschau am Inn werden künftig wieder Motoren für die Flugabwehrraketen produziert. (Quelle: US Army/ABACA/dpa)

In Aschau am Inn wurden schon früher für Raketen-Motoren hergestellt. Jetzt läuft die Produktion am Ort wieder an – auch dank früher Genehmigungen.

Im oberbayerischen Aschau am Inn sollen künftig Motoren für Patriot-Raketen gebaut werden. Am Spatenstich für die Produktionslinie bei Bayern-Chemie nahm am Donnerstag auch Ministerpräsident Markus Söder (CSU) teil. Insgesamt sollen dort bis 2026 sechs neue Gebäude entstehen, die Investitionssumme liegt nach Unternehmensangaben im mittleren zweistelligen Millionenbereich.

Der Bau von mehr als 1.000 Motoren für Patriot-Raketen gehört zu einem Auftrag der Nato-Agentur NSPA, die ein Joint-Venture von MBDA und Raytheon mit der Herstellung von 1.000 Patriot-Raketen für die Bundeswehr und Nato-Partner beauftragt hatte.