Aktualisiert am 29.11.2024 - 13:45 Uhr

Aktualisiert am 29.11.2024 - 13:45 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Im Zuge der Veröffentlichung von Strategiepapieren zum Ampel-Aus ist FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai von seinem Amt zurückgetreten. Nach ersten Medienberichten hatte er noch am 18. November die Verwendung der besonders kritisierten "D-Day"-Formulierung bestritten.

Kritik von den ehemaligen Koalitionspartnern – und Fragen zu Lindner

Scheibchenweise neue Details bekanntzugeben, reiche aber nicht aus, betonte der SPD-Generalsekretär. "Die entscheidende Frage bleibt: Welche Rolle hat Christian Lindner selbst in diesen Plänen gespielt? Eine glaubwürdige Erklärung der FDP-Führung ist überfällig. Die Wahrheit wird so oder so ans Licht kommen."