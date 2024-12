Kopiert News folgen

Caren Miosga fühlt FDP-Chef Lindners Glaubwürdigkeit mit knallharten Fragen auf den Zahn. Der verfällt in Selbstmitleid – und sucht Hilfe beim Publikum.

Caren Miosga hat am Sonntagabend Ex-Finanzminister Christian Lindner im Studio begrüßt und bei dieser Gelegenheit seine Glaubwürdigkeit auf den Prüfstein gestellt. Die Frage, die es zu klären galt: "Wollten Sie die Wirtschaft oder die FDP retten, Herr Lindner?" Was Miosga selbst am Ende des Abends als "lebhafte Diskussion" beschreibt, empfand der FDP-Chef offenbar zwischenzeitlich etwas anders. "Hier ist kein Tribunal", beschwerte er sich an einer Stelle, als Miosga ihm mal wieder ins Wort fiel.

Die Gäste

Christian Lindner (FDP), Bundesvorsitzender

Moritz Schularick, Präsident des Kiel Institut für Weltwirtschaft

Eva Quadbeck, Leiterin Hauptstadtredaktion RedaktionsNetzwerk Deutschland

Das kam während des Zweiergesprächs zu Beginn der Sendung gleich mehrfach vor. Mit Blick auf das sogenannte D-Day-Papier – ein internes FDP-Strategiepapier zum Ausstieg aus der Ampel – wollte Miosga Lindner entlocken, wie viel er denn wirklich von dessen Existenz wusste. "Warum so ein Dokument?", hakte sie nach und verwies darauf, dass es darin um "aktive Sabotage der Regierungspolitik gehe".

"Das weise ich zurück", entgegnete Lindner und erklärte, dass zeitgleich zur Erstellung des umstrittenen Dokuments der FDP im Kanzleramt drei verschiedene Reden für Bundeskanzler Olaf Scholz vorbereitet worden seien, von denen eine für den Fall eines Koalitionsbruchs vorgesehen war. "Sie lenken ab!", rief Miosga Lindner zur Ordnung. "Ich lenke nicht ab, diese Diskussion lenkt vom politischen Kern ab!", schoss der zurück und erntete Publikumsapplaus für seine Bitte darum, nicht ständig unterbrochen zu werden.

Lindner weicht Miosga aus

Ansonsten war es jedoch eher Miosga, die den Rückhalt des Publikums in Form von Applaus zu spüren bekam. So etwa als sie Lindner damit konfrontierte, dass sie sich einfach nicht vorstellen könne, dass er "von so einem massiven Plan", wie dem im D-Day-Dokument dargelegten, nichts gewusst habe. "Das sage ich doch überhaupt gar nicht", wich der FDP-Chef aus. Er habe nicht nur gewusst, dass man sich auf ein Ampel-Aus vorbereite, sondern das auch so gewollt. "Das leugne ich doch gar nicht", erklärte er.

"Haben sie das dann doch in Auftrag gegeben?", beharrte Miosga. Bei seiner Antwort geriet Linder ins Stocken und brachte das Publikum damit zum Lachen. "Nicht dieses Papier", erklärte er. Das Dokument sei in seiner Stilistik "nicht so, dass man es billigen könnte", distanzierte er sich. Abgesehen von der Wortwahl gebe es derartige Papiere jedoch in den Schubladen aller Parteizentralen, so der FDP-Chef. An anderer Stelle verwies er darauf, dass er nicht jedes Dokument kennen könne, das in seiner Zentrale verfasst werde.

Mit Blick darauf, dass nach Bekanntwerden des internen Dokuments sowohl FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai als auch der Bundesgeschäftsführer der Liberalen Carsten Reymann zurückgetreten waren, wollte Miosga von Lindner wissen: "Inwiefern stellen Sie sich vor ihre Mitarbeiter?" Indem er die Gesamtverantwortung dafür übernehme, dass das Ampel-Aus eine Option war, erklärte Lindner.

Miosga kontert Lindner-Kritik

Einen kritischen Einwurf Miosgas schmetterte er mit der Feststellung ab: "Also Frau Miosga, das, was Sie letzte Woche zu wenig kritisch waren, müssen Sie diese Woche jetzt nicht alles nachholen." Die Moderatorin ließ sich dadurch nicht von kritischen Fragen abbringen. "Die alte Leier", kommentierte sie nur und erklärte, dass ihr das quasi jeder Politiker-Gast vorwerfe.

