Der Bundestag könnte in dieser Woche über die Abschaffung des Paragraf 218 beraten, der Schwangerschaftsabbrüche verbietet. (Archivfoto) (Quelle: Bahho Kara/imago-images-bilder)

Ein Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland laut Paragraf 218 verboten. Jetzt soll über die Abschaffung noch in dieser Woche beraten werden.

Die mögliche Abschaffung des Strafrechtsparagrafen 218, der die Strafbarkeit von Schwangerschaftsabbrüchen regelt, soll noch in dieser Woche im Bundestag beraten werden. "Als Gruppe haben wir das Recht, in dieser Woche die erste Lesung unseres Gesetzentwurfs zu haben. Von diesem Recht wollen wir Gebrauch machen", sagte die SPD-Abgeordnete Carmen Wegge dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Montag.