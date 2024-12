Die AfD wird ihre derzeitige Jugendorganisation "Junge Alternative" (JA) von der Mutterpartei abnabeln und eine neue Jugendorganisation gründen. Der Plan wird in AfD wie JA schon lange diskutiert , am Montagabend machte der AfD-Bundesvorstand den ersten Schritt: Er fasste einen Beschluss, der dem im Januar stattfindenden Bundesparteitag eine Änderung des Paragrafen 17a der AfD-Bundessatzung empfiehlt. Dort heißt es unter anderem: "Die Junge Alternative für Deutschland (JA) ist die offizielle Jugendorganisation der Alternative für Deutschland."

Die Jugendorganisation, die neu entstehen soll, soll einen neuen Namen erhalten. Der Bundesvorstand hat mehrere Vorschläge für den neuen Namen gesammelt. Als Favorit werde derzeit der Name "Junge Patrioten" gehandelt, erfuhr t-online aus Kreisen der Partei. Über den Namen soll nach Informationen von t-online an diesem Samstag entschieden werden, wenn Landesvorstände und Bundesvorstand zusammenkommen, um Alice Weidel als Kanzlerkandidatin zu nominieren.

Die neue Jugendorganisation soll ähnlich eng an die Mutterpartei angedockt werden wie die "Jungsozialisten", also "Jusos", bei der SPD. Jedes Mitglied soll in Zukunft auch Mitglied in der AfD werden. Zurzeit hat die JA nach eigenen Angaben 2.400 Mitglieder, von denen nur die Hälfte auch Mitglied der AfD ist. Aus Kreisen des Bundesvorstands heißt es, dass die Mitgliedsanträge der bisherigen JA-Mitglieder, die noch nicht in der AfD sind, "sehr intensiv geprüft" werden sollen.