Die AfD-Führung will die als rechtsextremistisch eingestufte Jugendorganisation Junge Alternative auflösen. Das weckt den Argwohn der Verfassungsschützer.

"Es soll nach Disziplinierung der als extremistisch eingestuften Jugendorganisation aussehen, bedeutet aber eine engere Anbindung an die Partei, ohne dass die Positionen verändert würden", urteilte Kamer. "Nebenbei löst man ganz sicher die Option eines Vereinsverbots, da die Junge Alternative als Verein organisiert ist. Zukünftig ist sie dann Parteigliederung und damit ebenfalls besonders geschützt."

Wanderwitz: Wie bei rechtsextremem "Flügel"

JA ist gesichert rechtsextrem

Der AfD-Bundesvorstand hat nach Parteiangaben vom Dienstag beschlossen, dass die JA aufgelöst werden soll. Der Parteitag am 11. und 12. Januar im sächsischen Riesa soll die Auflösung billigen und die Gründung einer neuen Jugendorganisation in die Wege leiten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft die JA bundesweit als gesichert rechtsextremistisch ein. Die gleiche Einstufung gilt für die JA-Landesverbände in Brandenburg, Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt.