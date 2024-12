Christian Lindner: Was wusste er? (Quelle: IMAGO/Chris Emil Janssen/imago)

Nach wie vor kommt die FDP nicht zur Ruhe. Nun gibt es erneut Unklarheiten darüber, was Christian Lindner von den Plänen zum Ampel-Aus wusste.

Christian Lindner (FDP) soll die Erstellung eines Plans für den Regierungsbruch in Auftrag gegeben haben. Damit soll er Mitarbeiter schon Ende September betraut haben, berichtet die "Zeit", ohne genauere Details zu nennen.

Die Zeitung schreibt, Lindner habe einen "Plan" in Auftrag gegeben, in dem es um den Ampel-Ausstieg Ende September geht. In dem Bericht geht es allerdings zunächst nicht ausdrücklich um das "D-Day"-Papier, das die FDP später selbst veröffentlichte.