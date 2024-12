Die Co-Landesvorsitzende der hessischen Grünen, Kathrin Anders, hat nach Querelen in ihrem Landesverband ihren Rücktritt erklärt – und erhebt jetzt schwere Vorwürfe gegen Führungskreise ihrer Partei. In einem am Montag verbreiteten Schreiben an Parteimitglieder erklärt die 42-Jährige, der Rücktritt gelte "mit sofortiger Wirkung", berichtet der "Spiegel" unter Berufung auf das Schreiben. Anders reagiere damit auf die ihrer Ansicht nach unzureichende Aufarbeitung einer möglichen Parteispendenaffäre bei den hessischen Grünen.