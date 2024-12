Sahra Wagenknecht , die Gründerin des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW), hat sich gegen eine pauschale Ablehnung der rechtsextremistischen AfD ausgesprochen. Wagenknecht sagte der "Süddeutschen Zeitung", es sei falsch, der AfD prinzipiell Posten zu verweigern oder in Parlamenten ausnahmslos gegen ihre Anträge zu stimmen. "Man macht es der AfD besonders leicht, wenn man alles ablehnt, was sie beantragt", sagte sie.

Schon im August hatte Wagenknecht angekündigt, dass das BSW auch AfD-Anträgen zustimmen könnte. "Der bisherige Umgang, reflexartig alles abzulehnen, was von der AfD kommt und sich dafür als große Demokraten zu feiern, hat Höcke und Co. offensichtlich nicht ausgebremst", sagte Wagenknecht in der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der christdemokratische Spitzenkandidat Mario Voigt, der sich mit BSW- und SPD-Stimmen am Donnerstag zum Ministerpräsidenten wählen lassen will, hatte das Bündnis aufgefordert, klarzustellen, ob es AfD-Anträgen stattgeben wolle.