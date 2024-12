Scholz will nicht Vizekanzler unter Merz werden

Olaf Scholz und Friedrich Merz (Archivbild): Zuletzt hatte die SPD in Umfragewerten wieder aufgeholt. (Quelle: Hannes P. Albert/dpa)

Bundeskanzler Scholz hat ausgeschlossen, Vizekanzler unter einem CDU-geführten Kabinett zu werden. Trotz schwacher Umfragewerte strebt er eine weitere Amtszeit an.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will bei einer Wahlniederlage am 23. Februar nicht Vizekanzler unter einem Regierungschef Friedrich Merz (CDU) werden. "Das würde ich nicht", sagte er in einem Interview von Deutschlandfunk Kultur auf eine entsprechende Frage. "Aber ich kämpfe ja sowieso darum, dass ich erneut Kanzler sein kann", fügte er noch hinzu.