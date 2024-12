In Deutschland sind Tausende Brücken marode. Doch die Sanierung kommt nur schleppend voran. Sahra Wagenknecht nimmt die Bundesregierung in die Pflicht.

Nicht erst seit dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden gibt es Diskussionen um den Zustand der Brücken in Deutschland. 12.219 der Brücken im Bundesbesitz sind derzeit in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Saniert wurden im vergangenen Jahr aber lediglich 347. Das geht aus einer Anfrage der Vorsitzenden des BSW, Sahra Wagenknecht , hervor.

Betonbranche klagt seit Jahren

Gezielte Zuwanderung hilft

"Ein wesentlicher Grund dafür ist die demografische Entwicklung, die dazu führt, dass die Zahl der potenziellen Nachwuchskräfte sinkt", wie der Verband der Bauwirtschaft Baden-Württemberg der Tagesschau mitteilte. Laut einer Verbandsumfrage klagen derzeit etwa 44 Prozent der Unternehmen über Arbeitskräftemangel. In den vergangenen Jahren habe es laut dem Verband sogar leicht weniger Nachwuchs als in den Vorjahren in den Betrieben gegeben, trotz des steigendem Bedarfs. Dass es nicht noch schlechter mit den Auszubildenden aussehe, liege auch an gezielter Zuwanderung. Die Anzahl ausländischer Azubis hat sich laut der Handwerkskammer in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt.