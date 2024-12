Aktualisiert am 18.12.2024 - 11:17 Uhr

Um zur Bundestagswahl zugelassen zu werden, müssen kleine Parteien eine bestimmte Anzahl an Unterschriften sammeln. Dagegen klagten sie – erfolglos.

Kleine Parteien müssen weiterhin eine bestimmte Zahl an Unterschriften sammeln, um zur Bundestagswahl zugelassen zu werden. Eine Klage der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) scheiterte laut einem am Mittwoch veröffentlichten Beschluss vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die Chancengleichheit der Parteien wird demnach durch die Regelung nicht verletzt.