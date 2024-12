Videotranskript lesen

Wirbel um Olaf Scholz: Hat er Saskia Esken gleich zweimal abblitzen lassen?

Am Montag hat der Kanzler im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt.

Ein neues Video zeigt, wie er sich kurz nach Beginn der Abstimmung unter anderem mit Rolf Mützenich und Lars Klingbeil unterhält. Als SPD-Co-Chefin Saskia Esken dazukommt, wendet ihr Scholz offenbar den Rücken zu

– auch, nachdem sie ihre Position gewechselt hat.

In einer anderen Einstellung sieht es wiederum so aus, als würden sich die vier normal unterhalten.

Doch das ist nicht die einzige Situation an dem Tag, die heiß diskutiert wird.

Kurz nach der Verkündung der Abstimmungsergebnisse läuft Esken zu Scholz, um ihm die Hand zu geben. Dieser schaut erst zur Seite, beachtet sie aber offenbar nicht. Dann geht er weg, Esken reagiert irritiert.



Scholz äußerte sich zu dieser Szene auf X und postete ein Bild mit Esken. Dabei betont er, dass es keine Spannungen zwischen ihnen gebe:

"Saskia und ich haben uns das Video angeschaut. Peinlich von mir – zum Glück konnten wir beide darüber lachen."

Ob es sich auch bei der anderen Szene um einen Zufall handelte, sagte er nicht.