Was besprochen wird, wer verhandelt und wie lange sie dauern

Aktualisiert am 28.02.2025 - 07:37 Uhr

Aktualisiert am 28.02.2025 - 07:37 Uhr

Markus Söder (l) und Lars Klingbeil: Sie werden am Sondierungstisch aufeinander treffen. (Quelle: IMAGO/Uwe Koch/imago)

Am Freitag, unmittelbar vor dem Karnevalswochenende, starten Union und SPD ihre Sondierungsgespräche. Zentrale Themen wie Migrationspolitik stehen im Fokus der Gespräche.

Jetzt soll es schnell gehen: Bereits am morgigen Freitag und damit vor dem Karnevalswochenende wollen Union und SPD in die Sondierungsgespräche gehen. t-online beantwortet die wichtigsten Fragen.

Wie laufen die Gespräche ab und was unterscheidet sie von Koalitionsverhandlungen?

Üblicherweise behandeln die Parteien in Sondierungsgesprächen grob die wichtigsten Themen, um zu sehen, wo es Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt. Die Sondierungsgespräche sind bei der Regierungsbildung vor allem deswegen wichtig, weil sich die Stimmen bei den letzten Wahlen mehr verteilt haben. Koalitionen zwischen Parteien aus demselben Lager sind deswegen schwieriger. Im Vorfeld der Ampel trafen sich etwa Grüne und FDP zu gesonderten Gesprächen, um festzustellen, ob die Differenzen tatsächlich überbrückbar sind.

Bei Koalitionsverhandlungen geht es dagegen konkreter um die Inhalte der nächsten Regierung: Einerseits wird hier der Koalitionsvertrag erarbeitet, in dem die Parteien festlegen, welche Ziele sie wenigstens in der Theorie gemeinsam in ihrer Regierung erreichen wollen. Andererseits werden auch schon die Ämter der kommenden Regierung aufgeteilt. Mehr zu den Unterschieden zwischen Sondierungsgesprächen und Koalitionsverhandlungen lesen Sie hier.