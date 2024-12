Klaudia Martini, die erste rheinland-pfälzische SPD-Umweltministerin, ist tot. Die Juristin starb bereits am 20. Dezember im Alter von 74 Jahren in einem Krankenhaus, wie die Deutsche Presse-Agentur aus ihrem Umfeld erfuhr. "Das Wirken und der Weitblick von Klaudia Martini werden unvergessen bleiben", sagte Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD).

Martini war zehn Jahre Umweltministerin, 1991 zunächst im Kabinett von Rudolf Scharping (SPD). Von 1994 ab war sie unter Kurt Beck (SPD) dann auch für Forsten zuständig. Sie war die erste Frau in diesem Amt in Rheinland-Pfalz. Vor ihrem Wechsel nach Mainz war die gebürtige Oberpfälzerin Landtagsabgeordnete in Bayern und Richterin an den Verwaltungsgerichten in Augsburg und München.