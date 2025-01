Asylerstanträge sinken in Deutschland wohl um 30 Prozent

Eine Migrantin und zwei Kinder gehen über das Gelände einer Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber (Symbolbild): Die Zahl der Asylerstanträge ist in diesem Jahr deutlich gesunken. (Quelle: Patrick Pleul/dpa)

Weniger Menschen haben in Deutschland Asyl beantragt. Die Zahlen bleiben dennoch auf einem hohen Stand.

Die Zahl der Asylerstanträge in Deutschland ist im Jahr 2024 deutlich zurückgegangen. Laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" unter Berufung auf Kreise des Bundesinnenministeriums wurden rund 230.000 Erstanträge gestellt. Verglichen mit dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang von 30 Prozent.

Im historischen Vergleich gab es allerdings nur in sechs Jahren eine stärkere Asylzuwanderung in Deutschland. Dies war während der Jugoslawien-Kriege von 1991 bis 1993, den Jahren 2015 und 2016 sowie im Jahr 2023 der Fall. Das Bundesinnenministerium plant, die vollständige Bilanz in der kommenden Woche vorzustellen.