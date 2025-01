CDU-Politiker Linnemann macht Radikalansage an Arbeitslose

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann fordert drastische Sanktionsmöglichkeiten gegen Bürgergeldempfänger, die eine Arbeitsaufnahme verweigern. "Jeder, der in Deutschland Bürgergeld bezieht und arbeiten kann, muss arbeiten gehen", sagte Linnemann "Bild". "Ansonsten darf es keine Sozialleistungen mehr geben."

Linnemann bezog sich dabei auf die Stadt Schwerin , in der neuerdings Bezieher des Bürgergelds – früher Hartz IV genannt – zu sozialen Tätigkeiten verpflichtet werden können. Verweigern Empfänger diese gemeinnützige Arbeit, kann ihnen das Bürgergeld drastisch gekürzt werden. Diese Möglichkeit ist zwar im Sozialgesetzbuch geregelt, nicht aber die Verpflichtung zu sozialen Tätigkeiten.

Schwerin kürzt Bürgergeldempfängern die Bezüge

Diesen Vorschlag hatte die AfD-Fraktion in Schwerin eingebracht, allerdings nur für Asylbewerber. Die CDU erweiterte den Antrag Mitte Dezember auf Bürgergeldempfänger und setzte ihn schließlich im Stadtrat durch. Laut "Bild" wurden in Schwerin bislang 13 Bürgergeldempfängern die Bezüge von 460 Euro auf 240 Euro im Monat gekürzt. Unklar ist allerdings, ob die Neuregelung in Schwerin überhaupt rechtens ist. Das Sozialgesetzbuch sieht eine Streichung der Bezüge von maximal 30 Prozent vor, wenn Bürgergeldempfänger wiederholt gegen ihre Mitwirkungspflichten verstoßen.