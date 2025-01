Aktualisiert am 10.01.2025 - 07:44 Uhr

Die CDU-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner steht wegen eines Beitrags auf Instagram in der Kritik. Dort hatte sie neben einem Foto von ihr geschrieben: "Für das, was ihr wollt, müsst ihr nicht AfD wählen. Dafür gibt es eine demokratische Alternative: die CDU." Das Werben um Wähler der Rechtspartei kam aber nicht gut an.