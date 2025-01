"Deutschland-Kurier": AfD-Unterstützung seit 2017

Der "Deutschland-Kurier" erschien 2017 aus dem Nichts und wurde zunächst von einem "Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und bürgerlichen Freiheiten e. V." herausgegeben, der auch in großem Stil Wahlplakate mit Aufrufen für die AfD aufhängen ließ. Anders als behauptet, hatte er zuvor nicht Tausende Einzelspenden dafür erhalten. Zahlungen wurden zumindest in Teilen über eine Schweizer Agentur abgewickelt. Weil in einigen Fällen nachweisbar war, dass AfD-Funktionäre auch die damals gedruckte Zeitung kostenlos zur Verteilung als Wahlwerbung erhalten hatten, musste die AfD eine Strafe über 72.000 Euro wegen illegaler Parteispenden zahlen. Der "Deutschland Kurier" wird heute von der Conservare Communication GmbH herausgegeben. Deren Geschäftsführer David Bendels war Vorsitzender des Vereins. Im Bundestagswahlkampf 2021 hatte das Unternehmen auch die Plakatkampagne "Grüner Mist" verantwortet.