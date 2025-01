Das war zugleich der Moment, in dem Weidel zum ersten Mal Adolf Hitler erwähnte. Die Abschaffung der Meinungsfreiheit – wie sie unter Adolf Hitler praktiziert wurde – sei der erste Schritt hin zu autoritären Regimen. Weidel sagte wörtlich: "Weißt du, was Adolf Hitler getan hat? Das Erste, was er gemacht hat, war, die Meinungsfreiheit abzuschaffen. Er kontrollierte die Medien, und ohne das wäre er niemals erfolgreich gewesen."

Der DSA allerdings ist kein Zensurgesetz, das in irgendeiner Form mit Hitlers Gleichschaltung vergleichbar wäre. Zwar könnte seine Umsetzung in Einzelfällen unbeabsichtigt zensurähnliche Folgen haben, etwa wenn Social-Media-Plattformen bei ihrer Moderation übervorsichtig handeln. Aber selbst dann würde es sich nicht um direkte staatliche Zensur handeln. Ziel des DSA ist es, Nutzer vor illegalem Verhalten zu schützen. Skepsis gegenüber möglichem Missbrauch ist berechtigt, aber es greift zu kurz, den DSA pauschal als "Zensur" zu bezeichnen. Es geht nicht um neue Einschränkungen der Meinungsäußerung und schon gar nicht um Gleichschaltung.

Weidels größte Schwäche: der Nahostkonflikt

Die AfD-Chefin zeigt bei außenpolitischen Themen oft Schwächen, auch im Duell mit BSW-Chefin Sahra Wagenknecht machte sich das bereits bemerkbar. Für das Themenfeld ist an der AfD-Spitze Weidels Co-Chef Tino Chrupalla zuständig. Mit Blick auf die internationalen Krisenherde dieser Welt könnte das für Weidel in diesem Wahlkampf zum Problem werden.

Die größte Leerstelle: Kein Wort zu Putin

Alice Weidel sprach immer wieder den Krieg in der Ukraine an. Aber nicht Putin wurde als Grund für Hunderttausende Tote genannt. Der Name des russischen Aggressors fiel kein einziges Mal. Vielmehr waren sich Weidel und Musk darin einig, dass die Politik der westlichen Regierungen schuld sei. Die AfD-Politikerin sagte: "In dieser kritischen Phase dieses schrecklichen Krieges in der Ukraine könnten viele Menschen aufgrund dieser dummen Politik sterben." Musk pflichtete ihr bei: "Deswegen sind schon viele Menschen gestorben."