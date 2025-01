Aufnahme aus dem Privatarchiv von Oleg Mandić: In einem Interview spricht er über seine Zeit in Auschwitz. (Quelle: Privatarchiv Oleg Mandić)

Vor 80 Jahren überlebte er Auschwitz. In seinem ersten deutschen Interview redet Oleg Mandić jetzt von den Schrecken – und seiner Überlebensstrategie.

Der 91-jährige Holocaust-Überlebende Oleg Mandić hat in seinem ersten deutschen Interview darüber gesprochen, wie er als Elfjähriger im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau Leichen stapeln musste – und mit großem Glück eine Zeit auf der Krankenstation des berüchtigten Nazi-Arztes Josef Mengele überstand. "Wir nahmen je drei Leichen und stapelten sie. Es war Winter in Polen , eiskalt, die Körper waren hart und trocken wie Stockfisch", sagte Mandić dem Nachrichtenmagazin "Stern" laut Vorabmeldung von Donnerstag. "Wir stapelten sie wie Brennholz."

Zu seiner Zeit auf Mengeles Krankenstation, der vor allem an Zwillingen grausame Experimente durchführte, sagte Mandić. Er habe "schnell kapiert, dass ich mich unsichtbar machen musste".

"Ich habe ein sehr schöne Leben gehabt"

Trotz des Traumas aus seiner Zeit im KZ spüre er heute keine Bitterkeit, fuhr er fort. "Ich habe kurz nach der Befreiung verstanden, dass Auschwitz das größte Böse in meinem Leben verkörpert. Dass es das Schmutzigste, Grausamste war, das es auf der Welt gibt, und in dem Moment kapierte ich, dass mir nichts Schlechtes mehr passieren kann", sagte er. "Weil alles schon passiert war. Ich habe ein sehr schönes Leben gehabt."

Am kommenden Montag wird anlässlich des 80. Jahrestags der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz der Opfer gedacht. Dazu reist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Polen. Auch in Deutschland finden zahlreiche Veranstaltungen statt. Seit 2005 ist der Jahrestag der Befreiung von Auschwitz am 27. Januar ein internationaler Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.