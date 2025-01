Von Gewalt betroffene Frauen sollen künftig einen Rechtsanspruch auf Schutz und Beratung haben. Das sieht ein Gesetz vor, das der Bundestag am Freitagabend in namentlicher Abstimmung abgesegnet hat. Bei 460 abgegebenen Stimmen votierten 390 Abgeordnete für den Gesetzentwurf der rot-grünen Koalition, 70 enthielten sich. Zuvor hatten sowohl die Union als auch die Gruppe Die Linke ihre Unterstützung signalisiert. "Ein starkes und ein wichtiges Zeichen", nannte Familienministerin Lisa Paus (Grüne) den Schulterschluss mit der Union. Die CSU-Politikerin Dorothee Bär sprach im Plenum von einer "kleinen Sensation".

Anspruch auf Hilfe, aber keinen auf Platz im Frauenhaus

Bislang können Betroffene von häuslicher oder geschlechtsspezifischer Gewalt nur darauf hoffen, dass ihnen geholfen wird und dass genügend Kapazitäten, etwa in Frauenhäusern, vorhanden sind. Der Anspruch soll ein verbindliches Recht auf Betreuung festlegen, das Betroffene künftig auch vor Verwaltungsgerichten einklagen können. Auch sollen betroffene Frauen künftig nicht mehr die Kosten für eine Unterbringung in einer Schutzeinrichtung tragen müssen. Der Rechtsanspruch sieht zwar ein Anrecht auf Hilfe vor, aber keinen Anspruch auf einen Platz in einem Frauenhaus. Zugleich bedeutet das, dass künftig keine Einrichtung gezwungen ist, eine bestimmte Frau aufzunehmen.

Gewalt gegen Frauen nimmt seit Jahren zu

"Jede dritte Frau wird mindestens einmal in ihrem Leben Opfer von physischer oder sexualisierter Gewalt", erklärte Paus im Plenum. Laut dem letzten polizeilichen Lagebild zur geschlechtsspezifischen Gewalt wurde 2023 fast jeden Tag eine Frau von einem Mann getötet, weil sie eine Frau ist. 400 Frauen pro Tag wurden Opfer von Partnerschaftsgewalt. Was die Statistik ebenfalls zeigt: In den vergangenen Jahren sind die Zahlen deutlich gestiegen - und damit auch der Bedarf an Schutz. "Unsere bundesweit 350 Frauenhäuser und 100 Schutzwohnungen reichen nicht aus", räumte Paus ein. Nach offiziellen Angaben fehlen in Deutschland mehr als 13.000 Plätze in Frauenhäusern - eine Lücke, die Frauenverbände seit Jahren beklagen. Das neue Gesetz und die finanzielle Hilfe für die Länder sollen diese Lücke nach und nach schließen.