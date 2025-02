Aktualisiert am 06.02.2025 - 11:24 Uhr

Aktualisiert am 06.02.2025 - 11:24 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Cyber-Kriminalität (Symbolbild): 88 Prozent der Befragten sehen eine Gefahr in den Sozialen Medien. (Quelle: Oliver Berg/Archiv/dpa)

Die große Mehrheit der Deutschen fürchtet Manipulationsversuche vor der Bundestagswahl durch ausländische Kräfte. 88 Prozent gaben in einer Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom an, dies werde vermutlich über soziale Medien geschehen. Wie der Verband am Donnerstag mitteilte, werden solche Versuche vor allem aus Russland und den USA befürchtet, seltener aus China.