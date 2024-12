Aktualisiert am 06.12.2024 - 19:30 Uhr

Der Inhalt basiert auf einer angeblichen "Enthüllung", die in Wahrheit frei erfunden ist. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck habe vor Jahren ein Verbrechen begangen. Dahinter steckt offenbar eine Desinformationskampagne, die den Minister ins Visier genommen hat.

Neue Website ohne Impressum

Auf der dubiosen Website war kein Autor oder Herausgeber genannt. Auch ein Impressum fehlte völlig. Die Domain der angeblichen Nachrichtenseite "Zeitecho" wurde nach t-online-Recherchen erst am 19. November registriert: Ein Hinweis darauf, dass sie für eine spezifische Kampagne erstellt wurde.

Neben der Habeck-Geschichte waren dort auch weitere Texte zu finden, die wohl den Anschein erwecken sollten, dass es sich um eine echte Nachrichtenseite handeln soll. Die Seite war am Freitagnachmittag nicht mehr erreichbar. Möglicherweise hat sie der in Litauen angesiedelte Internetdienstleister nach mehreren Hinweisen abgeschaltet. Auf eine Anfrage reagierte das Unternehmen zunächst nicht.

KI-generiertes Video und eine absurde Anschuldigung

Die diffamierende Erzählung basiert auf einem Video, das in dem Artikel verlinkt ist. Darin ist eine Frau zu sehen, die behauptet, vor acht Jahren in Schleswig-Holstein unter den Gewinnern eines Malwettbewerbs gewesen zu sein, die von Robert Habeck geehrt wurden. In dem Video behauptet die Figur, von Habeck missbraucht worden zu sein. Das Video wurde offensichtlich mit Künstlicher Intelligenz erstellt und die Geschichte erfunden, während es den Malwettbewerb und Habecks Besuch dort tatsächlich gab. Eine Bildersuche mit dem Gesicht der angeblichen Zeugin führt zu Fotos einer früheren russischen Eiskunstläuferin.