Die Polizeiliche Kriminalstatistik zeigt, dass ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger im Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil überrepräsentiert sind. Allerdings liegt die Ursache dafür laut einer Analyse des Münchner Ifo-Instituts vor allem in ortsspezifischen Faktoren – die Demografie spiele hingegen "eine geringere Rolle", so das Institut am Dienstag. Internationale Studien hätten bereits gezeigt, dass Migration "keinen systematischen Einfluss auf die Kriminalität im Aufnahmeland" habe.

Wohnort wichtiger als Herkunft

Die Wissenschaftler betonen jedoch, dass die höhere Quote vor allem auf ortsabhängige Faktoren zurückzuführen sei. So lebten Migrantinnen und Migranten häufiger in Gegenden mit hoher Kriminalitätsbelastung, insbesondere in städtischen Ballungsräumen. "Demografische Faktoren wie das Alter und der Anteil männlicher Einwohner erklären regionale Kriminalitätsunterschiede dagegen nur geringfügig", heißt es in der Studie.