Der jüngste Abgeordnete im neugewählten Bundestag will aus eigener Erfahrung das Thema Armut verstärkt ins Parlament bringen. "Ich bin bei meiner alleinerziehenden Mutter aufgewachsen und wir haben in Armut gelebt", sagte der 23-jährige Linken-Abgeordnete Luke Hoß dem Online-Portal web.de. "Ich weiß also, wie es vielen Menschen in Deutschland geht – gerade Familien mit Alleinerziehenden – die von der Politik seit Jahren nicht gesehen werden."