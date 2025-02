Laschet meldet Bedenken an

Entscheidend sei, so Laschet, wofür die Schuldenbremse gelockert werden würde. Für Verteidigung sei dies sinnvoll. In Bereichen wie Bildung, Klimaschutz und Infrastruktur zeigte er sich zurückhaltend. "In den Fernsehduellen wurde alles so begründet: Wir machen jetzt wieder riesig Schulden, aber dann ist keine Bremse mehr da."