Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck bleibt im Bundestag. Er nehme das Mandat an, teilte er in einem in sozialen Medien verbreiteten Video mit. Am Tag nach der Wahl hatte Habeck mitgeteilt, dass er kein Spitzenamt bei den Grünen mehr haben möchte. Das hatte Spekulationen ausgelöst, dass er auf sein Bundestagsmandat verzichten könnte.

Der Clip von Habeck ist in der Bundesgeschäftsstelle der Grünen aufgenommen – wie er betont, einem Ort, an dem er sich nicht zum letzten Mal aufhält. Wie er in dem Video erklärt, habe er das Ergebnis der Wahl sacken lassen müssen. Seine Entscheidung, keine Führungsposition in bei den Grünen übernehmen zu wollen, bleibe bestehen, trotzdem wolle er weiter als Abgeordneter arbeiten. Habeck appelliert an die Grünen-Wähler und gibt sich kämpferisch.