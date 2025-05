Am Donnerstag erinnert der Deutsche Bundestag in einer Gedenkstunde an das Ende des Zweiten Weltkriegs und die Befreiung Deutschlands von der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, die sich am 8. Mai 2025 zum 80. Mal jährt. Die deutsche Wehrmacht kapitulierte am 8. Mai 1945 bedingungslos – nach 2.077 Kriegstagen, dem Holocaust und mehr als 60 Millionen Toten, die der Krieg an seinen verschiedenen Schauplätzen forderte.