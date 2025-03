Hintergrund ist eine Bundeswehrübung in Niedersachsen, die am Mittwoch begonnen hat und bis Anfang April dauern soll. Rund 700 Soldatinnen und Soldaten sind den Angaben zufolge beteiligt. In den kommenden zwei Wochen soll unter anderem in den Landkreisen Heidekreis, Celle und Nienburg/Weser für den Ernstfall trainiert werden. Der Name des Manövers ist geheim.